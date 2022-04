KÕLAKAD: Putiniga käib kaasas kilpnäärmevähi ekspert 

„Venemaa väed koguvad ressursse tugevateks rünnakuteks Donbassi, Mariupoli ja Harkivi suunal. Me kaitseme, teeme kõik endast oleneva, et peatada okupandid ja puhastada oma territoorium nende kurjadest ja mõttetutest kuritegudest,“ hoiatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ööl vastu reedet.

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner süüdistab Belgorodi linnas (Harkivist umbes 60 km põhjas) toimunud plahvatustes Ukrainat.

Reedel näis, et kavandatud humanitaarkoridorist ei saa jälle asja, ja olukord oli endiselt segane. Mariupoli linnapea abi Petro Andrjuštšenko ütles, et Vene väed ei lase humanitaarabi sisse ja linn on väga ohtlik kõigile, kes üritavad lahkuda. Andrjuštšenko sõnas, et Vene väed on alates neljapäevast takistanud isegi väikseima koguse humanitaartarnete jõudmist linnas lõksus olevate elanikeni. Kuuldavasti konfiskeerisid okupandid abivahendeid. Punane Rist teatas reedel siiski, et Venemaa ja Ukraina leppisid Mariupoli evakueerimisplaanis kokku. Operatsioonis osaleb mitukümmend bussi, kuid nende meeskonnad ei saanud luba humanitaarabi toomiseks, mistõttu jätkasid nad teed ilma varustuseta. 2000 inimest pandi Berdjanskis Zaporižžja bussidele. Bussidega ühines mitu tsiviilautot. Punane Rist aga teatas, et „meeskond, kes oli reedel teel Mariupolisse, et hõlbustada tsiviilisikute ohutut läbipääsu, pidi Zaporižžjasse tagasi pöörduma pärast seda, kui kokkulepped ja tingimused muutsid teekonna jätkamise võimatuks“. Meeskond proovib laupäeval uuesti.

Zaporižžja oblastis toimus ulatuslik vangide vahetus, vabastati 86 Ukraina sõjaväelast, sealhulgas 15 naist.

The Moscow Times ja uuriv väljaanne Projekt kirjutavad, et Putinit saatis aastail 2016–2019 väljasõitudel arstide kaaskond, nende seas ka üks kilpnäärmekirurg. Kreml eitas juttu, justkui oleks riigipeale mingil hetkel tehtud kilpnäärmeoperatsioon, ravimaks vähki. „Väljamõeldis ja vale,“ teatas Kremli kõneisik Dmitri Peskov. Projekti peatoimetaja aga sõnas oma pöördumises, et päris kindlasti pole Kremli ülemus hea tervise juures. Selle otsesest väljaütlemisest, et Putin kindlasti just kilpnäärmevähki põeb, väljaanne siiski hoidub. Projekti ajakirjanike hinnangul võis lõikus toimuda juba 2016. aasta novembris, mille järel said vähemalt kaks presidenti opereerinud meedikut preemia ja ametikõrgenduse. Tõenäoliselt tuli kuri haigus millalgi 2019. aasta novembris aga tagasi. Seda, et Putini paiste pundunud nägu võib olla põhjustatud vähiravimitest, on maailma meedia sahistanud juba tükk aega. Projekt kirjutab ka, et Putinit on hakanud huvitama alternatiivmeditsiin.