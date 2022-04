Skandaalne venelaste taksoäri pannakse jõuga kinni  

Hinnangute järgi jaguneb Eesti taksoturg järgmiselt: TaxiGo – 15%, Uber – 5%, klassikalised taksod – 20%, Yandex – 20%, Bolt – 40%. Ehkki Yandexi kadumine võib tunduda väike kild suures taksoäri mosaiigis, mida ei paneks tähelegi, siis niiviisi see pole – juba ennetavalt pöördusid taksojuhid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole (MKM), et paluda riigiisasid Yandexi sulgemisest hoiduda. Viis taksofirmat pöördus ministrite Taavi Aasa ja Andres Suti poole seisukohaga, et otsus mõjutab negatiivselt nii kliente kui ka juhte.