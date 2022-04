PIIRITU SÕPRUS SAI LÄBI? Hiina ei taha Putinit Ukraina jamast välja päästa 

„Venemaa ja Hiina on rikka kultuurilis-ajaloolise pärandiga maailmajõud, kellel on pikaajaline demokraatiatraditsioon. See põhineb tuhandeaastasel arengukogemusel, rahva laialdasel toetusel ning kodanike soovide ja huvide arvestamisel.“ Neid ilusaid sõnu saab lugeda Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema Hiina kolleegi Xi Jinpingi veebruari hakul päevavalgust näinud ühisavaldusest. Ilmselgelt mõistavad kaks riigijuhti terminit „demokraatia“ omamoodi ning aimu saab ka sellest, kuidas Venemaa ja Hiina jagavad ühist missiooni kaitsta enda nõndanimetatud demokraatiat selle vaenlase, Ameerika Ühendriikide eest.