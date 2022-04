Juhtkiri | Kaos Eesti metsa andmetega 

Teadlased, metsaeksperdid, keskkonnaaktivistid kahtlustasid ammu, et Eesti metsad emiteerivad ehk paiskavad õhku süsihappegaasi, mitte ei seo seda atmosfäärist. Nüüd on see kahtlustus kinnitust saanud – ÜRO-le 15. aprilliks esitatava inimtekkeliste kasvuhoonegaaside inventuuriaruande (NIR) juba avalikest põhiarvudest saab teada, et Eesti metsamaa eraldas 0,1 miljonit tonni süsihappegaasi. Süsihappegaasi sidumine või emiteerimine sõltub väga otseselt raiemahust.

Soov on jätta mulje, et kõik on kõige paremas korras ja metsi majandatakse kõige paremal viisil. Andmed on ilmselt olemas, kuid nende jagamisel on riik rohkem kui kitsi. Neli keskkonnaorganisatsiooni pidid kohtusse pöörduma, et saada ligipääs metsastatistika alusandmetele, mis peaks Aarhusi konventsiooni kohaselt olema vabalt kättesaadavad.