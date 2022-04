TOP | Maski-maskid 

Foto: Loreen Pulk

Maske on näha üha vähem ja vähem. Nõue on, aga keegi vist isegi ei kontrolli seda, kas neid kantakse või mitte. Piirangute lõpetamine jupi kaupa on tekitanud vaid segadust ja keegi ei saagi vist aru, millal maskikandmise kohustusest loobutakse. Kes tunneb, et tahab maski kanda, kannab seda ka riigi määruseta.