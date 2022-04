Seisukoht | Katkine teatripäev 

Üks mees on hulluks läinud ja maailm on katki. Kui kahe viimase aasta teatrikuud koos rahvusvahelise teatripäevaga varastas meilt pandeemia, siis nüüd näikse tahtvat seda teha Putin. Kuigi ta on veel midagi hullemat kui viirus, kui omikron, mis ei suuda, kuidas ka ei tahaks, oma kurjuseviirust meist igaühesse süstida. Vaid üks video, üks kinnitus. Kuidas 12. märtsil andis Odessa ooperitrupp ja orkester oma maja ees kontserdi. Esinedes nii, nagu see oleks nende viimane kontsert. Lisaks hingestatusele võis nende nägudelt lugeda välja: neid ei võideta, nad ei alistu. Küllap sai kurjus sellest ka ise aru ning raevust hulludes pommitas neli päeva hiljem puruks Mariupoli draamateatri, kuhu olid varjunud naised ja lapsed.