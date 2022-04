Tagandatud vallavanem: „Kelle muu, kui minu poole neil poole aasta pärast pöörduda on.“ 

Volikogu koosolek Alatskivi kunstide kooli saalis on rahvarohke, mõned huvilised peavad esiotsa seisma suisa koridoris. Kõik ootavad päevakorra teist punkti, milleks on vallavanemale umbusalduse avaldamine. Mõnes mõttes erakordne juhtum, sest lisaks opositsioonilise valmisliidu liikmetele on sellele alla kirjutanud ka pooled vallavanema valimisliidu liikmed.