Manfred Saks | Sõjapõgenikud tuleks kolida Narva 

Sõda on väga kole ning seda ei soovi kellelegi. Miljonid inimesed põgenevad kodust ja otsivad rahulikumat elupaika. Euroopa täitub Ukraina sõjapõgenikega. Päris paljud neist jõuavad ka Eestisse. Küsimusi ja lahendamist vajavaid teemasid on palju: kuidas selle kõigega toime tulla, kuhu põgenikke paigutada, kuidas neile rakendust leida, kuhu kooli panna lapsed. Üks lahendus: leiaks põgenikele elukoha Narvas. See aitaks ühtlasi suurendada meie julgeolekut.