Juhan Telgmaa | Proua peaminister, kas nüüd või ei kunagi! 

Just nüüd tuleb Läänel end kokku võtta, panna korraks mängu piisavalt palju ja see mädapunn tühjaks pigistada. Kui me seda ei tee, siis jääb Venemaa veel üheks sajandiks kurjuse impeeriumiks. Kui me seda ei tee, peame kui mitte hambuni, siis vähemalt rinnuni relvastuma, relvi läikimas hoidma, pidevalt uuendama jne, st peame pidevalt kandma tohutuid kulutusi, sest see tumm loom võib iga hetk jälle sõjaga tulla. Hävitame ta nüüd, sest olud on soodsad ega püsi kaua sellistena!