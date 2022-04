TABELID | TOIDUHINNAD VÕTAVAD ISU ÄRA? Vaata, mis 9000 tootest on läinud kallimaks, millised erandid aga soodsamaks

Kui palju on toit tänavu kallimaks läinud? Õhtuleht analüüsis ligi 9000 toote hindu ühes Eesti e-toidupoes. Vaata tabelitest, milline kaup ja milliste tootjate hinnad on kõige enam kerkinud, võrreldes aasta algusega. Suurimad tõusud ületavad 20 protsenti. Õnneks on kahes tootekategoorias toimunud hinnasula!