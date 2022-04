Too kevadine olemine oma aeda! Aiakujundusele paneb ägeda punkti tünnisaun või terrassivann 

Lingalaid pakub täpselt sellist terviklahendust, mis vastab kliendi vajadustele ja soovidele. Kliendile jääb vabadus valida kõike alates kütteelemendist, vanni sisu värvist, viimistlusest kuni massaažilahendusteni ehk teisisõnu on tegemist rätsepalahendusega, mis valmib koostöös kliendiga. Lingalaiu toodete konstruktsioon lubab vajadusel kümblustünne, terrassivanne või tünnisaunu ka transportida, et hiljem soovi korral aeda ümber kujundada või uude koju kolides oma spaa kaasa võtta.

Lingalaiu kümblustünnid ja terrassivannid annavad võimaluse erineda ning olla julge – kasutada ära kõiki aia võimalusi. Aed saab tähelepanu nii sumedatel suveõhtutel kui ka lumistel talvepäevadel, mil toob kokku pere- või sõpruskonnad, et nautida kodust lõõgastust ning tervendavaid protseduure, tähistada tähtpäevi ja tunda üksteisest rõõmu. See annab võimaluse näha, et just kodu ja aed ongi parimad paigad, kus ennast hästi tunda.