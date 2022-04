SUREMATU POLGU MARSS JÄÄB ÄRA: „See oleks hullumeelne riskimine inimeludega!“

JÄÄB ÄRA: Surematu polgu marssi sel kevadel ei tule. „See on provokatsioon! Kas Eesti valitsus tahab sõda?“ leiavad paljud venekeelsed elanikud.

„Valitsus provotseerib oma kodanikke meelega kodusõtta! Ma ei usu, et nad ei saa aru, millega see kõik lõpeb. Varsti ei pea inimeste närvid provokatsioonidele vastu ja algabki kolmas maailmasõda! Sugugi ei tahaks seda,” on Eesti venekeelne elanikkond häiritud otsusest sel aastal võidupüha paraad ära jätta.