Politsei tabas autosalongist varastatud sõidukiga lõbusõitu teinud purjakil Läti kodaniku 

Kohapeal selgus, et Mercedesel küljes olnud registreerimismärgid kuuluvad hoopiski Citroenile ja ettevõtte kleepsud sõidukil viitasid, et auto võib olla pärit lähedal asuvast autosalongist. Ettevõtet kontrollima läinud patrullile vaatasid salongi ees vastu üks tühi parkimiskoht, värsked jäljed lumel ning tühi õllepurk, mis andsid kinnitust, et sõiduk on tõenäoliselt sealt hiljuti varastatud.

„Täpsemaid asjaolusid uurides ilmneski, et ettevõtte töötajad olid unustanud lukustada kaupluse uksed. Nii saigi purjus mees siseneda poodi, haaras sealt ettejuhtuvad võtmed ja sõitis uhke Mercedesega minema. Kuna uuel autol puudusid registreerimismärgid, kartis ta niimoodi sõites politseile vahele jääda, mistõttu võttis ta need endale juhuslikult Citroenilt,“ kirjeldas juhtunut raskete kuritegude talituse juhtivuurija Marju Tooming.

Mehe enda sõnul tahtis ta teha kõigest lõbusõitu ning eesmärk oli viia auto pärast tagasi salongi. Kuidas sõiduki rehvid purunesid, seda mees kommenteerida ei osanud. „Läks hästi, et mehe tee ristus politseipatrulliga ning keegi ei saanud joobes juhi tõttu viga. Õppetund on see ka kaupluse töötajatele, et lukustamata uks ja väärtuslikud esemed on jätkuvalt varastele ahvatluseks,“ lisas Tooming.