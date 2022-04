SOOME HOBUNE PÄÄSTIS LENINGRADI BLOKAADIS VÄIKESE RIKI ELU: „See, et meil on liha, oli suur saladus. Kellelegi ei tohtinud rääkida.“

Praegu 85aastane Rihard oli kõigest mõneaastane, kui elas Lenigradi blokaadis läbi oma elu rängima katsumuse. Temal õnnestus ellu jääda, kuid paljudel mitte – piiramisrõngasse võetud linnas suri vähemalt miljon inimest. „Ma ei oleks osanud ette kujutadagi, et Venemaa nüüd ise sellise olukorra tekitab,“ ütleb ta Mariupoli ja teiste Ukraina linnade kohta, mis on Vene vägede kätte langenud ning kust tehtud fotod ja videod sõjakoledustest on jahmatanud kogu maailma.