Riigiprokuratuur esitas Kersti Krachtile, Hillar Tederile ja veel kahele inimesele süüdistuse korruptsioonikuritegudes

Täna kohtusse saadetud kriminaalasjast on kohtueelse menetluse kestel eraldatud osa, mis puudutab Tallinna linna servituudi seadmist OÜ Porto Franco kasuks. Selles menetluses on kahtlustus esitatud MTÜle Eesti Keskerakond, erakonna toonasele peasekretärile Mihhail Korbile ning Hillar Tederile. Prokuratuur teeb ettevalmistusi, et selleski kriminaalasjas süüdistus esitada.