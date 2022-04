Eesti vabalevisse lisandus uue kanalina 3+ 

„Kuu aega tagasi oli vabalevis poole vähem kanaleid kui praegu, kuid Ukrainas alustatud sõda pani meid ühes partneritega kiiresti tegutsema, et tuua vabalevisse rohkem kanaleid ja pakkuda rohkem infot. Vabalevi on kättesaadav üle Eesti ning see ei vaja lepingu sõlmimist ühegi teenusepakkujaga, välja arvatud juhul, kui soovitakse lisaks vaadata tasulisi telepakette. Vabalevi vaatamiseks on vaja katuseantenni, telerit ja digitüünerit – juhul kui seda ei ole juba telerisse sisse ehitatud,“ ütles Levira tehnoloogia- ja IT direktor Kristo Kaasan.