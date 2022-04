VIDEO | Grosberg: Vene relvajõud planeerivad mastaapset rünnakut Ida-Ukrainale

Grosberg ütles, et Ukrainas on käiku läinud Vene relvajõudude plaan „C“. On loobutud Kiievi ümberpiiramisest ja kiirest vallutamisest. Läbirääkimistel hea positsiooni saavutamiseks ja näo päästmiseks on vägesid ümber paigutatud. Nüüd keskendutakse Ida-Ukrainale, ilmselt minimaalse eesmärgiga saada kätte Donetski ja Luhanski rahvavabariigid.