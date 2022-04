GALERII | MASKI MATUSED: rahvas on nende pärast sabas seisnud, tülitsenud, trahvi saanud, meelt avaldanud – ja mida kõike veel!

IHALDATUD DEFITSIIT: Hiinlased käisid maskides ringi juba ammu enne koroonapandeemiat, ent siinmail oli see erandlik. 2020. a märtsis aga kõik muutus, kui Aasiast tulnud tundmatu ja hirmutav koroonaviirus jõudis Eestisse. Kaitsemaske otsiti apteekides tikutulega taga, kuid enamjaolt olid need juba otsas. Kui neid juurde toodi, pidi maskipaki eest välja käima ligi 50 eurot ja see oli nii kõva defitsiit, et ostmiseks pidi ootama elavas järjekorras. Nagu nõukogude ajal, kui kaupluse ees pidi rohelise banaani ostmiseks sabatama kohati tundide viisi. Aprill 2020.