Mariupollasi päästma jäänud bussid ei pääse edasi 

Satelliidipildid kinnitavad, et rahvusvahelise Punase Risti ladu Mariupoli kesklinnas on vähemalt kaks korda pommitatud. Organisatsioon on kriitikalaviini alla sattunud, mida aga Punase Risti peadirektor valeinfo levitamiseks nimetab. Kõige rängem süüdistus on väide, justkui oleks organisatsioon soosinud ukrainlaste küüditamist Venemaa pinnale. Selle lükkab Punane Rist ümber. Peadirektor Robert Mardini rõhutas, et igas konfliktis soosib Punane Rist ainult kindlaid osapooli: tsiviilelanikke, haavatuid, sõjavange ning sõjapidamise reegleid. Ka Ukraina Punase Risti kontor sai pihta, neid tabas Molotovi kokteil, vahendab BBC. Nii kohalik kui ka rahvusvaheline organisatsioon on relvastamata, Mardini sõnul peab nende töötajate kaitsmiseks sõjas piisama punast värvi ristist endast.

Briti kaitseministeeriumi igahommikuse luureraporti kohaselt on vaatamata Venemaa lubadustele jätkunud tugevad rünnakud Tšernihivi ümbruses. Lisaks asuvad Venemaa väed endiselt positsioonidel Kiievist idas ja läänes – teadaolevalt on minema viidud vaid piiratud arvul üksuseid. Brittide sõnul jätkuvad tugevad lahingud ka Mariupolis, ent kesklinn püsib Ukraina vägede kontrolli all. Moskva pakkus välja võimaluse korraldada tsiviilelanike evakueerimine Mariupolist. Seni pole see õnnestunud ning pakutud humanitaarkoridor luuakse Mariupolist Zaporižžjasse väikese ringiga – Vene vägede kontrolli all oleva Berdianski kaudu. Ukraina asepeaministri Irõna Vereštšuki teatel saadeti 45 sõidukist koosnev evakuatsioonibusside kolonn Mariupoli poole teele. Vereštšuki sõnul ei lase Venemaa sõdurid Ukraina busse aga jälle läbi.

Venemaa kontrolli all oleva Lõuna-Osseetia liider Anatoli Bibilov teatas, et kavatseb regiooni Vene Föderatsiooniga kokku liita.

Vladimir Putin ähvardas, et Moskva keerab gaasikraanid kinni nendel, kes keelduvad gaasi eest rublades maksma. Saksamaa, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on juba öelnud, et lükkavad sellise nõudmise tagasi.