Juhtkiri | Sel aastal tuleb 9.mai teisiti 

Seadusega erinevate sümbolite keelustamine on küll libe tee, kuid annab selge signaali, et nende kasutamine pole soositud. Kuid kas on vaja järjekordset seadust, kui meil on sõjapropaganda keelustamist võimaldav seadus juba olemas? Kui see ei tööta, või veel hullem – pole proovitudki seda rakendada -, siis kus on kindlus, et uus seadus hakkaks paremini tööle? Juba ainuüksi teadmine, et kasvõi autode dekoreerimine sõjasümboolikaga võib tähendada näiteks politsei andmebaasi sattumist, peaks omama rahustavat toimet ja näitama suhtumist tülinorijatesse.