Lääs: Putini alluvad kardavad talle tõtt rääkida 

Foto: Vida Press

Valge Maja sõnul on neil luureinfot, et Vladimir Putinil pole täit ülevaadet ei sellest, mis toimub lahinguväljal ega sellestki, mis toimub tema enda riigis. Talle alluvad ametnikud ei julge talle lihtsalt kogu tõde rääkida. Nüüd on Putin pahur ja solvunud.