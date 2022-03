FOTOD | Sõjapõgenikud olid sunnitud neljast Tallinna hotellist lahkuma. Osale neist tuli see suure üllatusena 

Täna kella 14 ajal käis Tallinna südalinnas Tallink City hotelli juures tihe sagimine – emad rahutult sülelastega ootamas, samal ajal kui vanemad lapsed aitasid vankrit kokku panna ja bussile tõsta. Kõrvaltvaatajale ei jäänud kahtlust, et neil inimestel on väga kiire: senisest elupaigast tuli lahkuda ja et ikka uude kohta saada, tuli kindlasti bussi peale jõuda.