Riigist saadeti välja end Ukraina sõjapõgenikuna esitlenud Vene passiga mees 

Täiendava kontrolli käigus tunnistas mees märtsi lõpus politseinikele, et tal on topeltkodakondsus ning kehtiv Venemaa pass. Selgus, et mees oli Eestisse tulles Venemaa passi peitnud oma jope sisevoodrisse, tema sõnul oli ta sellise soovituse saanud Venemaa poolel sealselt FSB töötajalt.