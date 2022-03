OTSE | Kaljurand, Karell, Kalmet ja Päts arutavad, milline on Vene agressiooni mõju kultuurile, haridusele ja ajakirjandusele

„Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaa ja Valgevene vastu on suunatud nende riikide majanduse ja rahanduse vastu. Samas on sõda mõjutanud ka kultuuri, sporti ja haridust,“ selgitas Marina Kaljurand.

„Sõja tõttu Ukrainas on tühistatud Vene artistide esinemisi ja piiratud Vene sportlaste osalemist spordivõistlustel. Eesti kõrgkoolid on otsustanud järgmisel akadeemilisel aastal mitte võtta vastu Vene ja Valgevene tudengeid. Venemaa kodanikele ei väljastata viisasid. Käib arutelu vaenulike sümbolite üle ja selle üle, milline on meedia roll muutunud olukorras. Need on teemad, mis lähevad korda väga paljudele meist ja nendel teemadel soovingi täna rääkida,“ lisas Kaljurand.