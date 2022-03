FOTO | Vabaduse väljakut ehib tänasest hiigelsuur Eesti ja Ukraina lipp 

Foto: Sergei Metlev

Riigi peaväljakul Tallinnas saab neljapäevast näha Eesti rahva jäägitu ning väsimatu toetuse sümbolit Ukrainale – hiiglaslikku Eesti sinimustvalget, mis seisab kindlalt Ukraina sinikollase kõrval. See sümbol väljendab usku, et demokraatia, vabadus ja inimväärikus, mille kaitsele on ukrainlased meie kõigi eest asunud, võidab, kirjutas Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sergei Metlev pressiteates.