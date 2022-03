Pärnus hukkusid tulekahjus voodihaige naine ja ratastoolis mees 

Kolmapäeva hilisõhtul anti häirekeskusele teada, et Pärnus Peetri tänaval on kortermaja aknast näha leeke ja paksu suitsu. Kohale rutanud päästjad sisenesid kahetoalisse korterisse, kus põles täisleekides tuba ja köök. Päästjad leidsid toast hukkunud 85aastase naise ja 75aastase mehe. Naine oli voodihaige ning mees ratastooliga liikuja. Ruumidest ei leitud suitsuandurit ning naabridki said põlengust teada alles päästjate saabudes.