VIDEO | Maris Lauri: agressioonisümbolite kasutamisele järgneb karistus

Kiik ütles, et palgatõusud tervishoiuvaldkonnas peavad olema sama kiired kui Eesti keskmine.

Kiik ütles, et koroonaviirus on taandumas. Selle levik on praegu kuus korda madalam kui tipphetkel veebruari alguses ja haiglaravi koormus on ühe kuuga vähenenud rohkem kui kaks korda. Positiivne on, et piirangute leevenemisele pole järgnenud haigestumise tõusu. Leevendustega jätkates, näiteks maskikandmise nõude osas, tuleb siiski meeles pidada vaktsineerimise olulisust.

Praegu ei ole teadmist, et omikroni agressiivsest alamvariandist oleks mõni veel nakkusohtlikum variant tekkinud.

Maris Lauri ütles, et samameelsed riigid tegelevad koostööga, kogumaks tõendeid kuritegudest, mida Venemaa ja Valgevene panevad toime Ukrainas. Koostöö on vajalik, sest inimesed põgenevad erinevatesse riikidesse laiali. Rahvusvahelised sõja- ja inimsusevastased kuriteod on aegumatud. Eestis on prokuratuur alustanud uurimisi ja menetlusi viib läbi kapo. Põgenike seas on inimesi, kes saavad anda tunnistusi sellest, mis on reaalselt toimunud.

Lauri ütles, et loodetavasti jõuame sinna, kus 8. mail mälestatakse langenuid ja 9. mail, Euroopa päeval vaatame tulevikku. See nihe võtab aega, tõdes Lauri.

Lauri loodab, et teatud sümbolid, märgid, kogunemised pole enam sobivad. On oluline, et inimesed jõuaksid sellele arusaamisele iseseisvalt. Kui see ei taha tekkida, siis peavad õiguskaitseorganitel olema vahendid ja võimalused nende inimestega tegelemiseks. Valitsus algatas eelnõu, mis tegeleb agressiooni õigustavate sümbolitega. Agressioonis osalemine ja selle otsene toetamine on lubamatud. Seaduses luuakse eraldiseisev kuriteoliik, mis rakendub ka teiste riikide territooriumil, kui selles osalevad Eesti alalised elanikud.

Eraldi paragrahv puudutab sümboleid. Kui inimene osaleb Eestis vaenutegevuses või õhutab seda, siis seda saab karistada. Kuidas karistatakse, see sõltub tagajärgedest. Sümbolite kasutamine on eelkõige väärtegu, kuid seda ei määratleta, millised on konkreetsed agressioonisümbolid, sest see sõltub kontekstist. Kui mingeid sümboleid kasutatakse näiteks teatrietenduses, siis see ei ole agressioonisümbol, kuid sama sümboli kasutamine näiteks põgenikekeskuse ees tähendab, et selle inimesega tuleb tegeleda.