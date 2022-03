OTSE | Valitsuse pressikonverentsil on Kallas, Kiik ja Lauri. Kas maskikohustus kaob?

Peaminister Kaja Kallas ütles, et Ukrainas on Putini sõja 36. päev. Kallas ütles, et palju muret on tekitanud, mis saab Putini sümboolika kasutamisest ja 9. mai tähistamisest. Selles osas tunnevad muret kõik inimesed emakeelest sõltumata. On mure, et 9. maid võidakse ära kasutada provokatsioonideks. Eesti mälestab neil päevil ka Ukraina sõja ohvreid. Igasugune mälestamine peab toimuma väärikalt ja teisi austavalt. Keegi ei keela lillede asetamist mälestusmärgile või hauaplatsile. Keelatud on teistevastane vaen ja vägivald ning selle õhutamine.