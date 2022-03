Politsei uurib Vene saatkonna munadega loopimist ja klaasi purustamist  

26. veebruaril sai politsei teate , et Vene saatkonna uksele on loobitud mune. Politsei alustas avaliku korra rikkumise asjus väärteomenetlust, teatas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja. 3. märtsil visati puruks Vene saatkonna akna klaas, kannatada sai ka ajalooline vitraaž. On materiaalne kahju, politsei pidas süüdlase kinni, teatas saatkond oma Facebooki lehel. Videosalvestis intsidendist on üle antud uurimisorganitele. Sellegi juhtumi kohta alustas politsei-ja piirivalveamet väärteomenetlust. Ootame, et Eesti pool rakendab vajalikke meetmeid, et tagada Vene diplomaatilise esinduse turvalisus ja normaalne toimimine Tallinnas, märkis saatkond toona Facebooki lehel.