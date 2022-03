Kaja Kallas: Ukraina peab läbirääkimisi, relv meelekohal 

Hoolimata Moskva teisipäevasest lubadusest Kiievi ja Tšernihivi kandis tagasi tõmmata ning keskenduda Donbassi regioonile, polnud seda kolmapäeval veel märgata. Väed ei tõmbunud tagasi, vaid paigutusid pigem ümber. Ukraina sõjaväe pressiesindaja ütles kolmapäeval, et Venemaa tegevuskava muutmise hindamiseks on veel liiga vara: toimub üksuste osaline liikumine, kuid massilist vägede väljatõmbamist ei toimu. „Vaenlane on tagasi tõmmanud suurimaid kaotusi kandnud üksused, et neid täiendada.“ Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja sõnul jätkus Tšernihivi piiramine koos raketi- ja suurtükirünnakutega. Venemaa koondab vägesid ka Tšornobõli keelutsooni. Kaja Kallas rääkis CNNi otse-eetris: „Mis iganes kokkuleppeid läbirääkimistel ka ei sõlmitaks, on Ukraina olnud sunnitud läbi rääkima relv meelekohal. Me ei tohi unustada Putini sõjakuritegusid.“