ISISe pruute hoidvas laagris läks tulistamiseks 

Tohutusuures al-Holi laagris elutsevad kümned tuhanded inimesed. Enamik neist on ISISlaste pruudid, lesed ja lapsed. Laagri valvurid räägivad, et terroristid peitsid end kavalalt tsiviilelanike sekka, mis tegi kogu olukorra eriti keeruliseks. Tulevahetuse järel piirasid kurdi võitlejad laagri ümber, et ükski püssimees minema ei pääseks.