Toomas Alatalu | Suurest vs. väiksest mõtlemisest 

Seoses Kiievi ja Moskva delegatsioonide uute kõnelustega Istanbulis mainiks esmalt Venemaa välisministeeriumist reedel (25. märtsil) kõlanud sõnumit, et Ukraina on lootuse „oma territoorium säilitada“ lõplikult maha mänginud. See kõlas sünkroonis NATO, Euroopa Liidu ja G7 tippkohtumiste avaldustega, mis taunisid Venemaa agressiooni, aga vältisid lubadust ohvrile appi minna. Seda täiendasid vaid 12 riigi kinnitused anda Ukrainale sõdimiseks relvi. USA on viimastel nädalatel jätkanud lisaüksuste toomist Euroopasse ja USA president Joe Biden on nimetanud Vladimir Putinit lihunikuks, kes ei peaks võimule jääma. Paraku pole see kõik muutnud Kremli plaani haarata Ukrainast veel piirkondi enda kätte, muutmaks viimast sõjaliselt abituks ja poliitiliselt neutraalseks riigiks. Prantsuse president Emmanuel Macron aga ruttas Kremli ees vabandama Valge Maja peremehe sõnakasutuse pärast.