Juhtkiri | Aivar Pohlaku pärand 

Pohlak on jalgpallisüsteemi ehitanud Eesti iseseisvuse taastamisest peale. Jalgpalliliidu presidendiks tõusis ta küll alles 2007. aastal, kuid iga jalgpalli juures olnud inimene teab, et selles organisatsioonis ei tehtud varemgi midagi Pohlaku nõusoleku ja soovita.

Ega suurt saagi muutuda, sest inimesed, kes peaks muutma, on Pohlaku inimesed. Nii pole ka mõtet loota, et lähikümnendil midagi Eesti jalgpallis muutuks ja paremuse poole liiguks, sest kes iganes saab kunagi Pohlaku järglaseks, on sinna samuti valitud Pohlaku poolt ja heakskiidul, ajama neidsamu tegevussuundi, mis on Eesti jalgpalli mutta viinud. Tõsi, ehk suudab uus inimene nii palju senisest eemalduda, et omavalitsusjuhtidele suudetakse selgeks teha jalgpalli tähtsus ja tähendus, mis tagaks taristu hoogsama arengu.

Loomulikult on Pohlakult oodata paljusõnalisi jutte heade inimeste kasvatamisest, sellest, et ta on jalgpalli siiski nullist üles ehitanud (nagu keegi teine ei saaks maailma populaarseima ja rahakaima spordiala edendamisega hakkama) ja muud mulli, mille taha peita, et olukord on tegelikult õudne: pole piisavalt väljakuid, pole piisavalt tasemel treenereid, pole ausat konkurentsi jne…