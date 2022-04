Kuidas investeerida oma raha 100% riskivabalt? 

Aktsiaturud on tundlikud. Kulla hind võib teha päevas mitu hüpet. Krüptoraha väärtus kõigub aga lausa minutite lõikes. Seetõttu kaasneb kõigi nimetatud raha investeerimise viisidega teatav risk. Et riske maandada, tuleb oma rahaga toimuvatel arengutel aktiivselt silma peal hoida ning vajadusel kiirelt reageerida. Kellel selleks vajalikke teadmisi, aega või tahtmist pole, peaks eelistama hoopis tähtajalist hoiustamist.

Hoiusel teenid garanteeritud tulu

Tähtajalise hoiuse puhul on sul kindel garantii, et saad just sellise teenistuse, millega arvestanud oled. Hoiust avades pakutakse hoiustajale kindlat intressimäära, mis sõltub nii hoiustatavast summast kui ka hoiustamise perioodist. Reegel ütleb, et mida pikema tähtajaga hoius, seda suurem on teenistus. Kui hoiuse tähtaeg on läbi, saadki täpselt kokkulepitud tulu ja igasugused varjatud riskid puuduvad.

Ajastul, mil raha väärtus aina kahaneb ja vaba raha on inimestel palju, tõmbavad kokku ka hoiuseintressid. Seetõttu peab väga hoolikalt valima, kus hoius avada. Kuigi rahaasju ollakse harjunud ajama pankadega ja just pank tundub loogiline koht, kuhu hoiuse avamiseks pöörduda, ei ole see tänasel päeval kindlasti mitte parim valik. Pankade poolt pakutavad hoiuseintressid on nii väiksed, et need ei teeni hoiustajale tulu.

Palju mõistlikum on pöörduda hoiu-laenuühistusse, kes on spetsialiseerunud just hoiustele ja laenudele. Ühistu pakub kordades kõrgemat hoiuseintressi ja vaid nii saab hoiustaja tulu, mis on õiglane.

Kui suur peaks intress olema?

Nagu juba öeldud, sõltub tähtajalise hoiustamise puhul intressi suurus nii hoiuse summast kui ka hoiustamise perioodist. Üldjuhul jäävad hoiu-laenuühistute pakutavad intressid ühte suurusjärku, umbes 5-6% juurde. Aga Eesti Hoius teeb aeg-ajalt teha eripakkumisi.