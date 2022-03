VIDEO | Kallas kohtumisel Taani peaministriga: agressorile tuleb selgelt näidata, et oleme valmis end kaitsma

Peaminister rõhutas, et 24. veebruari järel on Euroopa julgeolekupilt tundmatuseni muutunud ja muutuma peame ka meie. „Agressorile tuleb selget näidata, et oleme valmis end kaitsma. NATO riikide julgeoleku tugevdamiseks on oluline iga liitlase panus. Kaitsekulutused peavad igas riigis olema vähemalt 2%, Eestis on need kasvamas 2.5% SKTni,“ ütles ta. Samuti on Kallase sõnul vaja NATO idatiiva pikaajalise kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamist. „Meie piirkonda on vaja rohkem liitlaste vägesid ja võimeid nii maal, merel kui õhus,“ märkis ta.