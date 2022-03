VIDEO | Liimets: agressiooni hind peab Venemaa jaoks olema võimalikult kõrge

Kuigi miljonid inimesed on Ukrainast lahkunud, on sinna ka tuhanded naasnud. Eesti jätkab humanitaarabi saatmist Ukrainasse. Oluline on joogi-, toidu-, majutus- ja meditsiiniabi. Suured organisatsioonid on oma bürokraatia tõttu jäänud aeglaseks, seetõttu tuleb jätkata vahetu abi andmist. Eesti on hetkeseisuga andnud üle 11 miljoni euro eest humanitaarabi, millest 10 miljonit on rahastatud Eesti ettevõtjate, inimeste ja abiorganisatsioonide poolt ning umbes miljon riigi poolt.

Sõjapõgenike seas on eelkõige naisi ja lapsi, keda ohustab võimalus langeda seksuaalkuritegude või inimkaubanduse ohvriks. Seksuaalkuriteod relvakonfliktis lähevad sõjakuritegude alla ning väga oluline on aidata kaasa nende juhtumite dokumenteerimisele.

Eesti on Euroopa Liidu liikmena panustanud ühistegevusse. Arutatakse, milliste sanktsioonidega võimalikult kiiresti edasi minna.

Rein Tammsaar ütles, agressiooni hinna tõstmine tähendab sanktsioone, majanduslikku isoleerimist ja seda, et paljud ettevõtted on Venemaalt ära tulnud ja oma tegevuse seal lõpetanud. Viimane ülemkogu keskendus energiale: mida on võimalik ära teha Ukraina heaks ja oma kodanike heaks, sest energia hinnad on väga kõrged. Lühiajaline tegevus puudutab seda, mida on võimalik saavutada aasta lõpuks. Mitme Euroopa Liidu riigi puhul on energiasõltuvus Venemaast sajaprotsendiline, seega alternatiivide puudumisel ei saa seda ilmselt kohe lõpetada.