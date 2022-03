1. aprillist tõuseb pension keskmiselt 7,9% 

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Katre Pall ütles, et oluline on meeles pidada, et kõigi inimeste pension on individuaalne ja nii on ka pensionitõus erinev. „Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Indekseerimisega tõuseb pensioni baasosa kõigil inimestel 255 euroni. Ühesuurune on ka uus aastahinne – 7,718 eurot. Aastahindega korrutatakse läbi kõik teised pensioni komponendid, mis põhinevad tööstaažil ja makstud sotsiaalmaksul. Mida rohkem on inimesel kogunenud tööstaaži, seda rohkem tõuseb ka tema pension. Enda pensioni suurust on kõige mugavam alates 1. aprillist vaadata portaalist eesti.ee rubriigist „Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine“.“