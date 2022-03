OTSEBLOGI | USA arvates ei tõmbu Vene väed tagasi, vaid paigutuvad ümber. Zelenskõi: ukrainlased pole naiivne rahvas 

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles, et Venemaa sõjalise operatsiooni esimese etapi põhiülesanded Ukrainas on täidetud ja peamine eesmärk on nüüd Donbassi „vabastamine“.

Kaja Kallas rääkis CNN-i otse-eetris Putini sõjast Ukrainas: „Rõhutasin, et peame olema Venemaa lubaduste osas skeptilised. Mis iganes kokkuleppeid läbirääkimistel ka ei sõlmitaks, on Ukraina olnud sunnitud läbi rääkima, relv meelekohal. Me ei tohi unustada Putini sõjakurjategusid. Ka NATO peab uues olukorras kohanema, et Putin mõistaks üheselt, et NATO on valmis kindlalt kaitsma igat sentimeetrit oma territooriumist.“

Ukraina sõja esimese päeva blogi loe SIIT. Neljapäeva öösel toimunust saab lugeda SIIT. Ukraina sõja teise päeva blogi loe SIIT. Laupäeval ja ööl vastu pühapäeva toimunust loe SIIT. Sõja neljanda päeva blogi loe SIIT. Sõja viienda päeva blogi loe SIIT. Kuuenda päeva sündmused SIIT. Seitsmenda päeva blogi on SIIN. Kaheksanda päeva blogi on SIIN. Üheksanda päeva blogi saad lugeda SIIN. Kümnenda päeva blogi saad lugeda SIIN. Pühapäeval toimunu leiad SIIT ja esmaspäeva sündmused SIIT. Teisipäeva blogi saad lugeda SIIT. 14. sõjapäeva blogi saad lugeda SIIT. 15. sõjapäeva blogi loe SIIT. 16. päeva sõjablogi on SIIN. 17. päeva sõjablogi on SIIN. 18. sõjapäeva blogi on SIIN. 19. päeva sõjablogi on SIIN. 20. päeva sõjablogi loe SIIT. 21. päeva sõjablogi asub SIIN. 22. päeva sõjablogi loe SIIT. 23. päeva sõjablogi loe SIIT. 24. päeva sõjablogi loe SIIT. 25. päeva sõjablogi on SIIN. 26. sõjapäeva blogi loe SIIT. 27. sõjapäeva blogi on SIIN. 28. päeva sõjablogi asub SIIN. 29. päeva blogi asub SIIN. 30. päeva sõjablogi loe SIIT. 31. päeva sõjablogi loe SIIT. 32. päeva sõjablogi asub SIIN. 33. päeva sõjablogi loe SIIT. 34. päeva sõjablogi asub SIIN.