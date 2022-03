Õigusteadlane: sõjasümboolika seadus tuleb enne 9. maid vastu võtta  

Lugedes eelnõud leiab Jaan Ginter, et tekst on püüdnud küll vältida ainult „Z“ märgi keelamist, aga ikka on tegu ainult ühe konkreetse relvakonfliktiga seonduva sümboolika keelustamisega, nii lühikese elueaga sätteid tuleks seadustes võimalusel vältida. „Kasutusel on termin „agressioonisõda“. Toimuva õiguslikult siduvalt agressiooniks tunnistamine võib veel palju aega võtta ja võib ka üldse mitte õnnestuda,„ sõnab Ginter. „Absurdne on, et arvamusi oodatakse 22. aprilliks. See seadus peaks saama enne aprilli lõppu vastu võetud. Muidu ei jõua see enne 9. maid inimesi mõjutada.“