Mürgitamise üle elanud oligarh ilmus taas läbirääkimistele 

Kahtlemata on möödunud ööpäeva suurim uudis Venemaa väidetav lubadus vähendada drastiliselt sõjategevust Kiievi ja Tšernihivi vastu (loe ka suurest loost). Juubeldustega seda uudist vastu ei võetud, pigem skepsisega. Üks anonüümne ametnik kommenteeris BBC-le, et pole erilist veendumust, et see sõdurite tagasitõmbumine võiks olla kuigi massiline või sellisel määral, et see mingit tuntavat mõju avaldaks. Tšernihivi meer sõnas, et eks aeg näitab, kas Moskva jutt ka tõele vastab. Sarnast skepsist väljendasid ka Joe Biden ja Kaja Kallas. USA välisminister Antony Blinken ütles CNNile, et seni pole näha olnud, et Venemaa ise oma lubadusi tõsiselt võtaks. Võimalikuks võib saada ka Zelenskõi ja Putini kohtumine.