Moskva sõnul on nüüd eesmärgiks Donbassi „vabastamine“ 

Venemaa asekaitseminister Aleksandr Fomin sõnas riigitelevisioonis, et enam kui kuu aega kestnud tegevus vaadatakse üle ning nüüd üritatakse „suurendada vastastikust usaldust“. Ta mainis lausa võimalikku rahulepingut Ukrainaga. Teisipäeval pöördus ametnike poole ka kaitseminister Sergei Šoigu (pildil) selgitusega, et „erioperatsiooni“ esimene etapp sai läbi ja nüüd keskenduvad väed Donbassi „vabastamisele“. Nagu Õhtuleht möödunud reedeses numbris kirjutas, pole Šoigut juba paar nädalat näha olnud. Endiselt käivad spekulatsioonid selle kohta, et Šoigu võis saada bossilt sellise peapesu, et tal tekkis selle järel südamerike, või istus ta kusagil arestis.