Häda väikekoolidega: kui külas veel lapsi ongi, ei käi nad kodukoolis 

Seaduse järgi tuleb olulistest muudatustest koolitöös inimesi teavitada vähemalt viis kuud enne õppeaasta algust ehk hiljemalt 1. aprillil. Praeguseks on kindel ühe kooli sulgemine ja veel mõne kooli kahanemine kas alg- või põhikooliks. Kuigi iga kooli sulgemine on emotsionaalne, on elu enamasti oma korrektiivid teinud juba varem ja kui pole lapsi, siis pole ka koolil mõtet.