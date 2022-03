Juhtkiri | Kui ihkad rahu, siis valmistu sõjaks 

Läbi sajandite on see kontseptsioon jõudnud tänapäeva. Ka rahuajal peab panustama riigikaitsesse. Nüüd on sõda Ukrainas pannud paljud oma varud üle vaatama, muu hulgas soetama relvi. Kui mullu märtsis sai politsei- ja piirivalveamet kokku 128 relvaloataotlust, siis sel kuul esitati ainuüksi kolme esimese nädalaga 225 taotlust. Eestis on ligikaudu 26 000 seaduslikku tulirelvaomanikku, kelle käes on üle 50 000 relva. See on oluline jõud.