Suur võrdlus – krüpto, ühisrahastuse platvorm või kuld? 

Nõuab tööd. Bitcoin on ihaldatuim krüptoraha, mis on suutnud läbi aastate väärtust hoida ja kasvatada, kuid selliseid järske tõuse nagu see minevikus tegi, enam ette tulla ei pruugi. See tähendab, et peaks otsima järgmist suurt üllatajat. See nõuab aga palju foorumite lugemist ja infosse kaevumist, sest ennustamine ei ole lihtne.