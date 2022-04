Prognoos: Kreditex Ühisraha investeeringute keskmine tootlus tuleb 2022. aastal madalam kui mullu 

Kreditex Ühisraha juhi Jekaterina Rozenštrauch toob välja ka selle prognoosi põhjuse, milleks on krediidi kulukuse määr, mis on tänavu tunduvalt väiksem kui 2021. aastal

Krediidi kulukuse määr näitab laenajale laenu reaalset kogukulu aastas kui arvesse on võetud kõik laenu väljastamisega kaasneva kulud. Selle suurus on kõigile krediidiasutusele ette kirjutatud ja selle jälgimine on kohustuslik. 01. jaanuarist kuni 30. juunini 2022 aastal on krediidi kulukuse määr 50,85%, mis on pea 10% väiksem kui 2021. aasta teises pooles kehtinud piir 60,27%.

„Kreditex Ühisraha portaalis on võimalik investeerida väikelaenudesse ja nii on nende, meie populaarseimate investeeringute tootlus otseselt sõltuvuses krediidi kulukuse määrast. See ongi peamine põhjus, miks saame tänavu prognoosida mõnevõrra madalamat investeeringute keskmist tulusust kui eelmisel aastal,“ selgitab Rozenštrauch.

Krediite Ühisraha investeeringud väikelaenudesse, kinnisvaralaenudesse ja järelturul on mugavad, turvalised ja riskivabad. Investeeringutele väikelaenudesse kehtib 100%-line tagasiostugarantii, ehk loodud on tagatisfond, mis lubab investorile tagastada laenusaaja lepingu ülesütlemisel investeeritud summa täies ulatuses. Investeeringud kinnisvaralaenudesse on tagatud hüpoteegiga.

Kuigi sel korral teavitame investoreid madalamast tuluootusest sel aastal, siis sellele vaatamata ei pea investeerimist Kreditex Ühisraha portaalis pelgama. Pakume endiselt turu keskmisest oluliselt kõrgemat ja turvalist tootlust. Investeerimise edukus sõltub ajafaktorist, mida varem alustad ja pikemalt panustad, seda kindlam on, et Sinu sissetulekud kasvavad ja tulevik on kindlustatum.