Lillemüüja: me ei müü 9. maiks ühtegi lipupunast nelki! 

„Nurmiko Hulgi lilleladu otsustas, et ei müü 9. mai tähistamise tarbeks ühtegi oksa lipupunast nelki. Me ei tolereeri praegust sõjalist tegevust Ukraina vastu ning siit edasi ei soovi me ei otseselt ega kaudselt panustada 9. mai tähistamisesse,“ teatas ettevõte sotsiaalmeedias.