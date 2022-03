KAS RIIK ON PIMEDAKS JÄÄNUD?! VÕI MUREDELE KURDIKS? Nägemispuudega inimesi kollitab hirm: „Kõik jäävad töötuks.“ 

„Uhke on öelda, et lähen tööle. See on nii suur asi!“ räägib Mari-Liis, kelle sõrmede all valmivad kaunid saviesemed. Oma töö vilju Mari-Liis ise kunagi ei näe. Ta on nägemispuudega. Peagi lõppevad aga eurorahad, mis on võimaldanud erivajadusega inimestel tööl käia ning Mari-Liisi ja tema saatusekaaslasi ähvardab tööta jäämine.