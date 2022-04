Ain Mere oli natsikollaborant, aga kas ka punaste agent Müller? 

Maripuu on ajaloolasena uurinud Saksa okupatsiooni ajal Eestis korda saadetud kuritegusid. Tema sõnul on alust ka arvata, et Merel oli pärast Eesti okupeerimist pistmist Stalini režiimi poolt kaasohvitseride kohta info kogumise ja võimudele edastamisega. „See võis motiveerida teda olema pärast aktiivne ka sakslaste juures,“ räägib ta. „Võimalik, et ta püüdis kas teadlikult või alateadlikult kompenseerida seda, mida ta varem juba teinud oli.“