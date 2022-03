EESTI NAHAALSEIM ARMUKELM?! „Edukas ärimees“ kooris kallimad puupaljaks. Sama saatus tabas ka armastuse nimel siia kolinud ukrainlannat 

Praegu 37aastane Sergei Sahharov maalib endast pildi kui šarmantsest ja edukast ärimehest. Ent ärge laske end eksitada – see on kõigest fassaad, mille kelm on endast suutnud osavalt luua. Tegelikult on ta korduvalt karistatud kriminaal. Teda tundvad inimesed peavad meest justkui psühholoogiks, inimhingede inseneriks. See, missuguse finessiga ta naised ümber sõrme keerab, on pehmelt öeldes muljet avaldav.