ÕL VIDEO | Julgeolekuolukorrast andsid ülevaate Tõniste, Tooming ja Auväärt 

Airi Tooming ütles, et alates Ukraina sõja algusest on hüppeliselt kasvanud naiskodukaitsega liituda soovijate hulk. 635 avaldust on esitatud liitumiseks, kaitseliidu malevatesse on esitatud üle 900 avalduse. Liitumise põhjused on soov panustada riigikaitsesse ja elanikkonna kaitsesse. Eriti naiste puhul tuuakse välja soovi kodanikuna ise paremini hakkama saada, kuidas aidata oma peret ja lähedasi. Väga palju pöördutakse naiskodukaitse poole, et millised on näpunäited näiteks varude kogumisel. Naiskodukaitse on ettevalmistamas mitmeid koolitusi, enamasti toimuvad need erinevatele asutustele veebi teel.